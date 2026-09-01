Noida News: वंडर क्रिकेट हॉस्टल टीम ने मारी बाजी

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-34 स्थित वंडर क्रिकेट क्लब अकादमी में जीजीसीए झारखंड टूर ऑफ वंडर का लीग मैच खेला गया। मंगलवार को हुए इस लीग मैच में वंडर क्रिकेट हॉस्टल टीम ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए वंडर क्रिकेट हॉस्टल टीम ने 39.2 ओवर में 331 रन के साथ ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जीजीसीए झारखंड टीम 30.4 ओवर में 159 रन पर सिमट गई। चार विकेट लेकर माजिद खान मैन ऑफ द मैच बने। वहीं 71 रन बनाकर हर्ष बेस्ट बल्लेबाज बने।