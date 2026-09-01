Noida News: मुस्लिम समाज के लोगों ने त्वरित कार्रवाई पर पुलिस को किया सम्मानित

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फॉलोअप- समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह समेत अधिकारियों को किया सम्मानित- ग्रामीणों के साथ समाज के लोगों ने त्वरित कार्रवाई की सराहनामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 थाना क्षेत्र में छह वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी बलराज को मुठभेड़ में मार गिराने के मामले में सेक्टर-108 स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय में मंगलवार को नोएडा पुलिस को सम्मानित किया। मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह, एडीसीपी स्वतंत्र सिंह, कोतवाली प्रभारी रंजीत सिंह को सम्मानित कर पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। लोगों ने पीड़ित परिवार को जल्द न्याय दिलाने और मासूम बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया।