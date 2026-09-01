Noida News: लोकतंत्र के पर्व की तरह छात्रों ने चुने प्रिय शिक्षक
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:32 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 06:32 PM IST
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उमा पब्लिक, एलआर सीनियर सेकेंडरी और लोट्स कॉन्वेंट स्कूल में हुआ मतदान
नंबर गेम- 1100 छात्रों ने किया मतदान
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अमर उजाला शिक्षक सम्मान-2026 के लिए मंगलवार को उमा पब्लिक स्कूल व एलआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 900 से अधिक छात्रों ने मतदान किया। वहीं दादरी के लोट्स कॉन्वेंट स्कूल कल्दा में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने मतदान किया। उमा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने कहा कि अमर उजाला की पहल काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों से लगातार हम इस पहल में शामिल हो रहे हैं। एलआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉ. अकिल खान ने बताया कि पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मतदान के जरिये छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रूबरू कराया गया।
मैं मतदान करने के लिए उत्साहित था। वोट देकर पता चला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। - सलमान, एलआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेनो
अमर उजाला की पहल काफी अच्छी है। हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रूबरू होने का मौका मिला। - मानसी लोहिया, उमा पब्लिक स्कूल,ग्रेनो
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नंबर गेम- 1100 छात्रों ने किया मतदान
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अमर उजाला शिक्षक सम्मान-2026 के लिए मंगलवार को उमा पब्लिक स्कूल व एलआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 900 से अधिक छात्रों ने मतदान किया। वहीं दादरी के लोट्स कॉन्वेंट स्कूल कल्दा में 200 से अधिक विद्यार्थियों ने मतदान किया। उमा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य सुनीता शर्मा ने कहा कि अमर उजाला की पहल काफी अच्छी है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों से लगातार हम इस पहल में शामिल हो रहे हैं। एलआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के निदेशक डॉ. अकिल खान ने बताया कि पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मतदान के जरिये छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रूबरू कराया गया।
मैं मतदान करने के लिए उत्साहित था। वोट देकर पता चला कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। - सलमान, एलआर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ग्रेनो
अमर उजाला की पहल काफी अच्छी है। हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से रूबरू होने का मौका मिला। - मानसी लोहिया, उमा पब्लिक स्कूल,ग्रेनो
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