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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Women's Kabaddi competition begins at the Navratri fair

Noida News: नवरात्रि मेले में महिला कबड्डी प्रतियोगिता शुरू

Sat, 10 Oct 2026 08:12 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 08:12 PM IST
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Women's Kabaddi competition begins at the Navratri fair
संवाद न्यूज एजेंसी
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यमुना सिटी। जेवर के श्री दुर्गे मंदिर परिसर में आयोजित 62वें नवरात्रि मेले के दूसरे चरण में शनिवार को विशाल महिला कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता में अब तक 20 टीमों ने पंजीकरण कराया है। आयोजकों के अनुसार, रविवार को टीमों की संख्या बढ़ने की संभावना है।
आयोजक सौरव माहेश्वरी और गौरव माहेश्वरी ने बताया कि प्रतियोगिता की विजेता टीम को 51 हजार रुपये नकद और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं, उपविजेता टीम को 31 हजार रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता का उद्देश्य महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना और युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना है।
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प्रतियोगिता का उद्घाटन मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, मेला अध्यक्ष बंटी सिंघल, समिति निदेशक कुलदीप पंडित, नरेंद्र गोयल, प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हरीश शर्मा और प्रधानाचार्य दीप्ति शर्मा की मौजूदगी में हुआ। मुख्य अतिथि डॉ. चिराग अग्रवाल भी कार्यक्रम में शामिल रहे। आयोजकों ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के साथ खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। मंदिर परिसर में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल रहा।
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