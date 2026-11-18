नोएडा में सेक्टर-62 स्थित रजत विहार में आंवला नवमी के पावन अवसर पर देखने को मिला, जहां कार्तिक स्नान कर रही महिलाओं ने पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ अपनी परंपराओं का निर्वहन किया। पिछले कई दिनों से कार्तिक स्नान का अनुष्ठान कर रही महिलाएं मंदिर परिसर में स्थित आंवले के पेड़ के नीचे एकत्रित होती हैं, जहां कथा श्रवण के साथ भजन-कीर्तन और विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। आंवला नवमी के विशेष अवसर पर सभी महिलाओं ने अपने घरों से पारंपरिक भोजन लाकर सामूहिक सहभोज का आयोजन किया।

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मंदिर में भगवान को भोग लगाने के बाद सभी महिलाओं ने आंवले के पेड़ के नीचे एक साथ बैठकर परिवार की तरह प्रसाद ग्रहण किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में अंजना शर्मा, नीता शर्मा, कंचन राजपूत, नीतू झा, नीलम चौहान, चंपा देवी, गीतु सिंह और विमला नेगी सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं। वहीं, सोसाइटी की वरिष्ठ महिलाओं हेमलता राजपूत, गीता तिवारी, सरोज शर्मा और सरला गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुखदेव शर्मा ने बताया कि यह आयोजन संदेश देता है कि आधुनिकता के बीच भी रजत विहार में हमारी सांस्कृतिक विरासत और संस्कार पूरी श्रद्धा के साथ जीवित हैं, जिसे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। मंदिर में भगवान को भोग लगाने के बाद सभी महिलाओं ने आंवले के पेड़ के नीचे एक साथ बैठकर परिवार की तरह प्रसाद ग्रहण किया। इस धार्मिक अनुष्ठान में अंजना शर्मा, नीता शर्मा, कंचन राजपूत, नीतू झा, नीलम चौहान, चंपा देवी, गीतु सिंह और विमला नेगी सहित अन्य महिलाएं शामिल रहीं। वहीं, सोसाइटी की वरिष्ठ महिलाओं हेमलता राजपूत, गीता तिवारी, सरोज शर्मा और सरला गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन की गरिमा बढ़ाई। आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सुखदेव शर्मा ने बताया कि यह आयोजन संदेश देता है कि आधुनिकता के बीच भी रजत विहार में हमारी सांस्कृतिक विरासत और संस्कार पूरी श्रद्धा के साथ जीवित हैं, जिसे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है।