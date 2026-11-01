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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Women in Noida observed the Ahoi Ashtami fast.

Noida News: नोएडा में महिलाओं ने रखा अहोई अष्टमी का व्रत

Sun, 01 Nov 2026 06:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 06:43 PM IST
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Women in Noida observed the Ahoi Ashtami fast.
नोएडा। संतान की सुख-समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए रविवार को महिलाओं ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा। सुबह से ही महिलाओं ने व्रत की तैयारियां शुरू कर दीं। महिलाओं ने विधि-विधान से अहोई माता की पूजा-अर्चना की और व्रत कथा का पाठ किया। कई मंदिरों में भी महिलाओं ने पहुंचकर पूजा की और परिवार की खुशहाली की कामना की। दिनभर निर्जला व्रत रखने के बाद महिलाओं ने अहोई माता की पूजा की। इस दौरान पारंपरिक तरीके से अहोई माता के चित्र के सामने दीपक जलाया गया। इसके बाद आसमान में तारे दिखाई देने पर महिलाओं ने तारों को देखकर अर्घ्य दिया और व्रत खोला।
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