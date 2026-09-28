Noida News: ग्रामीण उत्पादों को बाजार तक पहुंचा रहीं 75 जिलों की महिलाएं

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ग्रेटर नोएडा। ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने ग्रामीण उत्पादों को विदेशों तक पहुंचा रही हैं। इस आयोजन से उन्हें बिक्री के साथ नए खरीदारों और बाजार को समझने का अवसर मिल रहा है।आगरा की जरी-जरदोजी, अमरोहा के मसाले, अयोध्या की हर्बल चाय और कन्नौज का इत्र लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और बनारस के कालीन भी प्रदर्शित किए गए हैं। आगरा की रहनुमा जरी-जरदोजी लेकर पहुंची हैं। अमरोहा की कौशल्या गौतम के मसाले अपनी महक बिखेर रहे हैं। अयोध्या की रेणु सिंह हर्बल चाय और लेमन ग्रास उत्पाद लाई हैं। वाराणसी की सीता देवी कालीन और फुटमैट के जरिये बनारस का हुनर दिखा रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इन समूहों को यह मंच मिला है।गोरखपुर की सरोज पाल टेराकोटा ज्वेलरी लाई हैं। सहारनपुर की सुधा सैनी लकड़ी के हस्तशिल्प और खिलौने लेकर पहुंची हैं। प्रयागराज की तब्बसुम मकसूद मूंज से टोकरी और सजावटी सामान बना रही हैं। प्रतापगढ़ की प्रज्ञा जायसवाल आंवला-मुरब्बा और आम का अचार लाई हैं। महोबा की रानी के स्टॉल पर पीतल की मूर्तियां और शिल्प उत्पाद हैं।राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए उत्पाद तैयार करना ही पूरी प्रक्रिया नहीं है बल्कि उन्हें बाजार तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन से महिला उद्यमियों की खरीदारों तक पहुंच बढ़ रही है।