Noida News: प्रदर्शन में महिलाएं भी हुईं शामिल
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 07:23 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)।
किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे धरना के तीसरे दिन किसानों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए 10 फीसदी प्लॉट दिए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर मोर्चा के संयोजक डॉ. रूपेश वर्मा, भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, सूरन प्रधान, सुखबीर खलीफा, उदल आर्य, भूपेंद्र तोमर, मुकेश, अशोक भाटी, किसान सभा के संरक्षक जयकरण सिंह भाटी और महेंद्र एडवोकेट ने किसानों को संबोधित किया।
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किसान संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे धरना के तीसरे दिन किसानों और महिलाओं ने प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए 10 फीसदी प्लॉट दिए जाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। इस मौके पर मोर्चा के संयोजक डॉ. रूपेश वर्मा, भारतीय किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा, सूरन प्रधान, सुखबीर खलीफा, उदल आर्य, भूपेंद्र तोमर, मुकेश, अशोक भाटी, किसान सभा के संरक्षक जयकरण सिंह भाटी और महेंद्र एडवोकेट ने किसानों को संबोधित किया।