Noida News: महिला पर चाकू से हमला
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:30 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:30 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के निठारी गांव में मामूली विवाद के दौरान एक युवक ने महिला के गले पर चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपी विष्णु को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला के यहां किरायेदार था। किसी बात पर हुए विवाद के बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है।
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