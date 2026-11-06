Noida News: कासना रोड के चौड़ीकरण का काम तेज

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बिलासपुर (संवाद)। एनसीआर को जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग कासना रोड के चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। खेरली नहर से सिरसा गोलचक्कर तक करीब सात किलोमीटर लंबे मार्ग को दोनों तरफ पांच-पांच मीटर चौड़ा किया जा रहा है। कुछ माह पहले विधायक ठाकुर धीरेंद्र सिंह ने परियोजना का शिलान्यास किया था। निर्माण कार्य के चलते मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इससे खासकर सुबह और शाम के समय जाम की समस्या हो रही है। वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मार्ग पर कहीं आरसीसी डालने तो कहीं रोड़ी बिछाने का काम जारी है। निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के लिए मशीनें दिन-रात लगाई गई हैं।