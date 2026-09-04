Noida News: वेव राइडर्स ने थाईलैंड को 17-0 अंक से दी मात

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ट्रिनिटी गोल्फ चैंपियंस लीग (टीजीसीएल) के चौथे सीजन में वेव राइडर्स ने बृहस्पितवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड की टीम को 17-0 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। जेपी ग्रीन्स गोल्फ कोर्स में चल रही पांच दिवसीय प्रतियोगिता में देश-विदेश के पेशेवर, सेलिब्रिटी और शौकिया गोल्फर अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।मुकाबले में वेव राइडर्स के खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। टीम के खिलाड़ियों ने सटीक शॉट और बेहतरीन रणनीति के दम पर लगातार अंक जुटाते हुए 17-0 से जीत दर्ज की। इस प्रतियोगिता में छह टीमों के करीब 96 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।