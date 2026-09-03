Noida News: सूरजपुर-दादरी रोड पर जलभराव से सड़क बनी तालाब
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:29 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 08:29 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। सूरजपुर-दादरी मार्ग पर गड्ढे, जलभराव और अवैध पार्किंग के कारण राहगीरों को रोजाना जाम व दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद गड्ढों में पानी भरने से वाहन चालकों को सड़क का हाल समझ नहीं आता, जिससे फिसलन और फंसने की स्थिति बनती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह-शाम आधे घंटे का जाम लगता है, जिसमें एंबुलेंस भी फंस जाती हैं।
दो साल से चल रहे सड़क निर्माण के अधूरे काम और चोक नालियों से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे मच्छरों व बीमारियों का खतरा है। निवासी शान खान ने विभाग से जल्द काम पूरा करने, जलनिकासी दुरुस्त करने और अवैध पार्किंग हटाने की मांग की है।
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दो साल से चल रहे सड़क निर्माण के अधूरे काम और चोक नालियों से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है, जिससे मच्छरों व बीमारियों का खतरा है। निवासी शान खान ने विभाग से जल्द काम पूरा करने, जलनिकासी दुरुस्त करने और अवैध पार्किंग हटाने की मांग की है।
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