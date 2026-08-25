Noida News: झमाझम बारिश के बाद रबूपुरा में जलभराव, लोग परेशान
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:43 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:43 PM IST
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यमुना सिटी (संवाद)। रबूपुरा क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव हो गया। सड़कों और आसपास के हिस्सों में पानी भरने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। कई जगह राहगीरों और वाहन चालकों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से समस्या बढ़ जाती है। जलभराव के कारण रोजमर्रा के काम भी प्रभावित हुए। लोगों ने जलभराव से राहत दिलाने और पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था कराने की मांग की है।
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