Noida News: दादरी कंटेनर डिपो के सामने जलभराव
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:23 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 08:23 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-नोएडा मार्ग स्थित दादरी कंटेनर डिपो के गेट के सामने जलभराव से हादसा की आशंका बनी रहती है। वाहनों को इस स्थान से धीमी गति से निकालने के चलते जाम लग जाता है। कई बार दो पहिया वाहन सवार हादसे का शिकार हो रहे हैं। तिलपता निवासी सुखवीर सिंह आर्य का कहना है कि डिपो में सारा दिन भारी वाहनों की आवाजाही रहती है। भारी वाहनों के संचालन के चलते ही तिलपता और डिपो के सामने सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है। इसकी मरम्मत करवानी चाहिए।
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