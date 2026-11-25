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ग्रेटर नोएडा (संवाद)।

बीटा-1 सेक्टर में नालियों का पानी सड़कों पर बहने से लोगों को परेशानी हो रही है। ई-171 और पेटल्स प्री-स्कूल डेकेयर के सामने पानी जमा हो रहा है। इससे लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। निवासियों का कहना है कि नालियों की समय पर सफाई नहीं होने से यह समस्या बनी हुई है। आरडब्ल्यूए कोषाध्यक्ष विपिन भाटी ने बताया कि सेक्टर में नालियों की सफाई और पानी की निकासी ठीक कराने की जरूरत है।

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