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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Visually impaired children held a march on White Cane Day.

Noida News: श्वेत छड़ी दिवस पर दृष्टिबाधित बच्चों ने निकाला मार्च

Thu, 15 Oct 2026 09:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:02 PM IST
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Visually impaired children held a march on White Cane Day.
नोएडा (संवाद)। अंतरराष्ट्रीय श्वेत छड़ी दिवस पर बृहस्पतिवार को नोएडा स्थित सक्षम रिसोर्स सेंटर में जागरूकता मार्च निकाला गया। इसमें दृष्टिबाधित बच्चों ने शिक्षकों के साथ श्वेत छड़ियों का इस्तेमाल करते हुए उत्साहपूर्वक भाग लिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में विशेष शिक्षा में बीएड कर रहे प्रशिक्षु छात्र-छात्राएं भी मार्च में शामिल हुए। मार्च का नेतृत्व प्राचार्या बृज बर्तवाल और एमएसआई की निदेशक बिपाशा सेनगुप्ता ने किया।
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