विश्वकर्मा जयंती आज, 7:58 से पूजा का शुभ समय

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नवादा स्थित श्री शीतला माता शनि धाम के ज्योतिषाचार्य शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि कन्या संक्रांति के साथ सुबह 7:58 बजे से पूजा का पुण्यकाल शुरू होगा, जो दोपहर 2:31 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की पूजा और धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकेंगे। नए कार्य की शुरुआत के लिए सुबह 11:50 बजे से दोपहर 12:39 बजे तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। 49 मिनट का यह समय पूजा और शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। वहीं, दोपहर 1:47 बजे से 3:19 बजे तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान नए कार्य शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है।विश्वकर्मा जयंती को लेकर औद्योगिक इकाइयों में मशीनों और कार्यस्थलों की साफ-सफाई की गई है। श्रमिक और कारोबारी भगवान विश्वकर्मा की पूजा कर सुरक्षित और सुचारु कामकाज की प्रार्थना करेंगे।