ग्रेटर नोएडा: कार से बाइक टच होने पर छिड़ा विवाद, दो युवकों की बेरहमी से पिटाई, एक का हाथ टूटा; वीडियो वायरल

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र में कार से बाइक टच होने के विवाद में दो युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने युवकों पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। मारपीट में एक युवक के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, जबकि उसकी आंख पर भी गंभीर चोट के निशान आए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है।

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सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ लोग युवकों के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मारपीट के बाद कुछ लोग कार से मौके से फरार होते नजर आ रहे हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि घटना के बाद से वह देर रात तक थाने और चौकी के चक्कर काटता रहा। हालांकि, पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की जानकारी दी है।बीटा-2 कोतवाली पुलिस के अनुसार पीड़ित पक्ष के प्रशांत कुंदन और पुनीत भारद्वाज ढाबे पर खाना खाकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक एक कार से टच हो गई। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया और मारपीट शुरू हो गई। घटना में दोनों युवक घायल हुए हैं।पुलिस ने दोनों घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया है। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि प्राप्त तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस वीडियो और अन्य तथ्यों के आधार पर घटना की जांच कर रही है।