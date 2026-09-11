Noida News: बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण

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यमुना सिटी (संवाद)। यमुना सिटी क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। लोगों के मुताबिक रोजाना छह से आठ घंटे बिजली गुल रहती है और आपूर्ति का कोई तय समय नहीं है। इससे बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी में बिजली नहीं मिलने से बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से नियमित आपूर्ति और व्यवस्था में सुधार की मांग की है।