Noida News: स्कूल में हुआ विकसित भारत कार्यक्रम

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नोएडा। भंगेल स्थित नोएडा कन्या इंटर कॉलेज में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल केपी सिंह ने छात्राओं को विकसित भारत के विजन और उसमें युवाओं की भूमिका के बारे में विस्तार से समझाया। इसके साथ ही विद्यालय के शिक्षकों ने भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी हुई। छात्राओं ने इन प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के समापन सत्र में छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ब्यूरो