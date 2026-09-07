नोएडा एयरपोर्ट पर छात्रा का छलका दर्द: 'बार-बार रिक्वेस्ट की, किसी ने मदद नहीं की...', बोली- फिर नहीं आऊंगी
अमर उजाला नेटवर्क, ग्रेटर नोएडा Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Mon, 07 Sep 2026 09:47 PM IST
सार
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर एक छात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्रा का दावा है कि जयपुर जाने वाली फ्लाइट पकड़ने के दौरान बार-बार अनुरोध के बावजूद उसे मदद नहीं मिली।
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विस्तार
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुविधाओं को लेकर एक छात्रा ने सवाल उठाए हैं। उसका वीडियो पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्रा काफी मायूस नजर आ रही है और कह रही है कि वह दुबारा कभी इस एयरपोर्ट से यात्रा नहीं करेगी।
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सुबह 6:15 की थी फ्लाइट
वायरल हो रहे वीडियो में छात्रा काफी मायूत दिख रही है। उसने बताया कि उसकी नोएडा से जयपुर की फ्लाइट थी। सुबह 6:15 बजे की फ्लाइट थी। उसने 5 बजे चेक इन कर लिया था। वह कह रही थी कि उसने एयरपोर्ट से बिना लगेज के जाने के लिए कहा था। लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन ने उसकी एक नहीं सुनी। जबकि जयपुर में उसकी परीक्षाएं थी।
वायरल हो रहे वीडियो में छात्रा काफी मायूत दिख रही है। उसने बताया कि उसकी नोएडा से जयपुर की फ्लाइट थी। सुबह 6:15 बजे की फ्लाइट थी। उसने 5 बजे चेक इन कर लिया था। वह कह रही थी कि उसने एयरपोर्ट से बिना लगेज के जाने के लिए कहा था। लेकिन एयरपोर्ट प्रबंधन ने उसकी एक नहीं सुनी। जबकि जयपुर में उसकी परीक्षाएं थी।
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बार-बार की रिक्वेस्ट पर नहीं की किसी ने मदद
वायरल वीडियो के अनुसार छात्रा कह रही है कि उसने बार-बार रिक्वेस्ट की, बावजूद उसके किसी ने कोई मदद नहीं की। वीडियो में भावुक हो रही छात्रा ने कहा कि अब वह दोबारा इस एयरपोर्ट से यात्रा नहीं करेगी।
वायरल वीडियो के अनुसार छात्रा कह रही है कि उसने बार-बार रिक्वेस्ट की, बावजूद उसके किसी ने कोई मदद नहीं की। वीडियो में भावुक हो रही छात्रा ने कहा कि अब वह दोबारा इस एयरपोर्ट से यात्रा नहीं करेगी।
वीडियो कब का नहीं हो रही पुष्टि
हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। न ही छात्रा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, कि वह कहां की रहने वाली थी और कहां से यात्रा करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से भी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।
हालांकि यह वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। न ही छात्रा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, कि वह कहां की रहने वाली थी और कहां से यात्रा करने के लिए नोएडा एयरपोर्ट पहुंची थी। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से भी इस बारे में कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है।
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