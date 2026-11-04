Noida News: बोनस को लेकर कंपनियों में हंगामा, अफवाह बन रही कारण

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माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। शहर की अलग-अलग कंपनियों में दिवाली पर बोनस को लेकर कर्मचारियों में विरोध बढ़ रहा है। बुधवार को भी इकोटेक वन कोतवाली क्षेत्र की एक मोबाइल निर्माता कंपनी के गेट पर कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। आरोप लगाया कि कंपनी बोनस नहीं दे रही है। सूचना पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और कर्मचारियों से वार्ता की। वार्ता के बाद कर्मचारियों को सही जानकारी देकर शांत कराया। प्रशासन से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। अगर किसी तरह का संशय है तो अफसरों से सीधे बात करें।बुधवार सुबह मोबाइल बनाने वाली कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी गेट पर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। भीड़ जुटने की सूचना पर इकोटेक वन कोतवाली पुलिस के साथ श्रम विभाग और पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंची और वार्ता शुरू की। कर्मचारियों ने काम का भी बहिष्कार कर दिया। कर्मचारी दिवाली पर बोनस नहीं देने का आरोप लगा रहे थे। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि कर्मचारियों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। कर्मचारियों को ठीक से जानकारी नहीं दी गई थी। इस कारण उन्होंने हंगामा किया। कंपनी को सहीं जानकारी देने को कहा गया है। इस पर कंपनी ने भी सहमति दी है। उसके बाद कर्मचारियों ने हंगामा बंद कर काम शुरू किया।बोनस को लेकर उड़ रही अफवाहसहायक श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने बताया कि इस समय सोशल मीडिया पर काफी अफवाह उड़ रही है। कोर्ट के आदेश पर 5100 रुपये बोनस देने का भी गलत संदेश चल रहा है। श्रमिकों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना होगा। अगर किसी तरह की समस्या है तो अफसरों से बात कर सकते हैं। नियमों के तहत बोनस दिया जाएगा। मोबाइल निर्माता कंपनी में भी जिन लोगों ने हंगामा किया, उनमें ज्यादातर एक अप्रैल, 2026 के बाद नौकरी शुरू करने वाले थे। इन श्रमिकों को अगले वर्ष बोनस मिलेगा।