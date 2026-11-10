Noida News: यूपी बोर्ड परीक्षार्थियों के शैक्षिक विवरण में सुधार के लिए दो दिन बाकी

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संवाद न्यूज एजेंसीग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की वर्ष 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण में सुधार के लिए अब सिर्फ दो दिन का समय शेष है। बोर्ड की ओर से निर्धारित समय-सीमा के अनुसार 12 नवंबर तक विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन किया जा सकेगा। इसके लिए संबंधित विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सुधार करना होगा। समय-सीमा समाप्त होने के बाद विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।परीक्षा-2027 के लिए विद्यार्थियों के पंजीकरण और शैक्षिक विवरणों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान कई विद्यार्थियों के नाम, माता-पिता के नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य शैक्षिक विवरणों में त्रुटियां सामने आती हैं। बोर्ड ने ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए विद्यालयों को अवसर दिया है। विद्यालय स्तर पर अभिलेखों की जांच करने के बाद आवश्यक संशोधन ऑनलाइन दर्ज किए जाएंगे।विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के विवरण की सावधानीपूर्वक जांच करें। जिन विद्यार्थियों के अभिलेखों में त्रुटियां हैं, उनके विवरण में निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय रहते सुधार कराया जाए। शैक्षिक विवरण में दर्ज जानकारी परीक्षा आवेदन, प्रवेश पत्र और बोर्ड की ओर से जारी होने वाले अन्य दस्तावेजों में इस्तेमाल की जाती है। ऐसे में नाम, माता-पिता के नाम और जन्मतिथि में गलती होने पर विद्यार्थियों को आगे दिक्कत हो सकती है।शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बोर्ड की ओर से निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन को लंबित सुधार जल्द पूरे कराने होंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों को भी अपने विद्यालय से संपर्क कर नाम, जन्मतिथि, विषय और अन्य शैक्षिक विवरणों का मिलान करने की सलाह दी गई है। किसी भी तरह की त्रुटि मिलने पर 12 नवंबर तक विद्यालय के माध्यम से ऑनलाइन संशोधन कराया जा सकता है।हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा-2027 के विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण में संशोधन के लिए 12 नवंबर तक का समय निर्धारित है। विद्यालय विद्यार्थियों के विवरण की जांच कर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं। समय-सीमा के बाद संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए सभी विद्यालय लंबित सुधार समय से पूरा कर लें। - चंद्रशेखर, डीआईओएस। 350