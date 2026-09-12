Noida News: सिजार में रखरखाव पर खींचतान

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- बाहरी बाउंसरों की मदद से व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश का आरोप, एओए चुनाव को लेकर पहले से विवादग्रेटर नोएडा (संवाद)। ओमिक्रॉन-1 स्थित सुपरटेक सिज़ार सोसाइटी में रखरखाव व्यवस्था अपने हाथ में लेने को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि कुछ दिन पहले बाहरी बाउंसरों की मदद से व्यवस्था जबरन अपने हाथ में लेने की कोशिश की गई। मामले में पुलिस और अदालत से मदद मांगी गई, जिसके बाद अदालत ने फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।एडवोकेट वीके शर्मा ने बताया कि सोसाइटी में अपार्टमेंट मालिकों की संस्था (एओए) के गठन और चुनाव को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। करीब 2,000 घरों वाली सोसाइटी में 1,800 से अधिक निवासियों को चुनाव में भाग लेने का मौका नहीं मिला। इसी मामले में उन्होंने दीवानी मुकदमा संख्या 2251/2026 दायर किया है।उन्होंने बताया कि पिछले साल भी रखरखाव व्यवस्था अपने हाथ में लेने की कोशिश हुई थी। आपत्ति दर्ज कराने के बाद मौजूदा व्यवस्था जारी रही। बाद में मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) तक पहुंचा। एओए ने मामले को दोबारा सुनवाई के लिए खोलने की मांग की है। संभावित जबरन कब्जे की आशंका को देखते हुए शर्मा ने 9 सितंबर को सहायक पुलिस आयुक्त और 10 सितंबर को अदालत में मामले की जानकारी दी। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल पानी, बिजली, लिफ्ट, सुरक्षा और सफाई जैसी जरूरी सुविधाओं पर असर का खतरा टल गया है। उन्होंने सभी पक्षों से कानून का पालन करने और अदालत के फैसले का इंतजार करने की अपील की है।