फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Training provided to students weak in mathematics

Noida News: गणित में कमजोर छात्रों दिया गया प्रशिक्षण

Wed, 14 Oct 2026 07:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:59 PM IST
विज्ञापन
Training provided to students weak in mathematics
फोटो
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

यमुना सिटी। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), दनकौर में माध्यमिक स्तर के गणित के शिक्षकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय शिक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला बुधवार को संपन्न हो गई। 12 से 14 अक्टूबर तक चले इस प्रशिक्षण में कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों को गणित में बेहतर बनाने के तरीके बताए गए।


प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य गणित में कमजोर विद्यार्थियों की पहचान करना और उन्हें सरल तरीकों से पढ़ाकर कक्षा के अन्य विद्यार्थियों के स्तर तक लाना था। कार्यशाला में शिक्षकों को विद्यार्थियों की सीखने से जुड़ी कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी दी गई। साथ ही व्यावहारिक गतिविधियों, मॉडल प्रश्नपत्रों और शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। प्रशिक्षण का संचालन नोडल अधिकारी धनराज सिंह और सह-नोडल संदीप कुमार के संयोजन में किया गया। समापन सत्र में डाइट प्राचार्य अर्चना गुप्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार और प्रवक्ता राजेश खन्ना मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed