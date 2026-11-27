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यमुना सिटी (संवाद)। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) दनकौर में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय समर्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया। इसमें प्रधानाध्यापकों को शैक्षिक नेतृत्व, विद्यालय प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक सहभागिता की जानकारी दी गई। डायट प्राचार्य अर्चना गुप्ता ने प्रशिक्षण में सीखे ज्ञान और कौशल को विद्यालयों में लागू करने और शिक्षकों से साझा करने पर जोर दिया। वरिष्ठ प्रवक्ता अनिल कुमार ने नई शैक्षिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया।

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