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नोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से क्राउन प्लाजा में उत्तर प्रदेश की ओर से प्रायोजित डिजी 100 एक्स उत्तर प्रदेश समिट में सहभागिता की। इसमें उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालयों में नवाचार, शैक्षिक उत्कृष्टता, तकनीकी विकास, उद्यमिता और भविष्य की शिक्षा प्रणाली से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर महाविद्यालय की ओर से प्रोफेसर मंजू शुक्ला, डॉ. रविकांत व डॉ. अपर्णा गौतम उपस्थित रहें। ब्यूरो