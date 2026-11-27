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उन्होंने बताया कि 28 और 29 नवंबर को विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित होगी। उनकी निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जहां हर दो घंटे में बीएलओ की उपस्थिति, लोकेशन और कार्यों की समीक्षा की जाएगी।कम प्रपत्र जमा करने वाले बीएलओ का होगा सत्यापनप्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम प्रपत्र जमा करने वाले बीएलओ चिह्नित किए जाएंगे। संबंधित ईआरओ, एईआरओ और सुपरवाइजर मौके पर जाकर घर-घर संपर्क और प्राप्त प्रपत्रों की जांच करेंगे। लंबित ऑफलाइन प्रपत्रों का निर्धारित समय में शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कराने और ईआरओ-नेट के आंकड़ों का नियमित मिलान करने के निर्देश भी दिए गए हैं।फार्म-6, 7 और 8 से कर सकते हैं आवेदननया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6, नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और मतदाता सूची में संशोधन या निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है। इसके लिए बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट और ईसीआईनेट मोबाइल ऐप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मतदाता पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1950 और 0120-2978702 पर संपर्क किया जा सकता है। ईसीआईनेट ऐप पर 'बुक ए कॉल विद बीएलओ' सुविधा के जरिए भी संबंधित बीएलओ से बात कर सकते हैं।