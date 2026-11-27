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ग्रेटर नोएडा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के क्षेत्रीय कार्यालय ग्रेटर नोएडा की ओर से निधि आपके निकट 2.0 अभियान के तहत नोएडा के सेक्टर-85 स्थित वैदिक कॉस्मेस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में जिला आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कर्मचारियों और नियोक्ताओं को पीएफ निकासी के सरल नियमों, दावों के त्वरित निस्तारण और डिजिटल सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रवर्तन अधिकारी व जिला नोडल अधिकारी उत्कर्ष कुमार एचआर प्रमुख श्रेयस अग्रवाल आदि मौजूद रहे।