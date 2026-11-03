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Noida News: आपदा मित्रों को दिया प्रशिक्षण

Tue, 03 Nov 2026 10:28 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 10:28 PM IST
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Training provided to 'Aapda Mitras' (disaster volunteers)
ग्रेटर नोएडा। कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आपदा मित्र एवं रिस्पॉन्डर्स के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ। लगभग 100 प्रतिभागियों को आपदा से बचाव, प्राथमिक उपचार और राहत-बचाव का प्रशिक्षण मिला। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल व अन्य विशेषज्ञों ने उन्हें आपातकालीन परिस्थितियों में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता बनने का प्रशिक्षण दिया। कार्यक्रम का संचालन जिला आपदा विशेषज्ञ ओमकार चतुर्वेदी ने किया। ब्यूरो
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