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Noida News: ग्रेनो में भी बाजारों और मॉल के आसपास लगा जाम

Fri, 06 Nov 2026 08:07 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 08:07 PM IST
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Traffic congestion also reported around markets and malls in Greater Noida
ग्रेटर नोएडा। धनतेरस पर खरीदारी के लिए बाजारों और मॉल में लोगों की भीड़ उमड़ी। इसके चलते बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के जगत फार्म मार्केट, रामपुर मार्केट, ओमैक्स मॉल, लुलू मॉल, ग्रैंड वेनिस मॉल, परी चौक, अल्फा गोलचक्कर, डोमिनोज गोलचक्कर, रियान गोलचक्कर और अल्फा-2 मार्केट के आसपास वाहनों का दबाव बढ़ा। नॉलेज पार्क क्षेत्र के तुगलपुर मार्केट और केबी मार्ट के आसपास भी जाम की स्थिति रही। कासना बाजार की मुख्य सड़क के दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी रही। सूरजपुर कस्बा, तिलपता, देवला बाजार और डीएससी रोड पर भी लोगों को परेशानी हुई। ईकोटेक-3 क्षेत्र के कुलेसरा और हल्दौनी के अलावा बिसरख क्षेत्र के गौर सिटी, ब्लू सफायर मॉल और डी मार्ट के आसपास भी यातायात प्रभावित रहा। सेक्टर-142 कोतवाली क्षेत्र में एडवांट के पास वाहनों का दबाव रहा। ब्यूरो
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