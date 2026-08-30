Noida News: नोएडा के कारोबारियों के लिए ट्रेड शो में खुलेगी देश-विदेश की राह

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200 स्टॉल लगेंगे जिले के1400 स्टॉल लगाए जाएंगे कुलमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में जिले के निर्यातकों और उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। उन्हें विदेशी खरीदारों के साथ-साथ प्रदेश के अन्य जिलों के उद्योगों से जुड़ने का भी अवसर मिलेगा। इससे कारोबार विस्तार में मदद मिलेगी। उद्यमी और निर्यातक इस मंच का अधिकतम लाभ उठा सकें, इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है। स्टॉलों का आवंटन किया जा रहा है। जिले के करीब 200 स्टॉल लगेंगे।ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 का चौथा संस्करण आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से निर्यातक और उद्यमी शामिल होंगे। प्रदर्शनी में निर्यातकों, ओडीओपी और एमएसएमई सेक्टर के लिए चार हॉल होंगे। इनमें 1200 से 1400 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें 200 स्टॉल गौतमबुद्ध नगर के होंगे।160 स्टॉल की बुकिंग हो चुकी हैजिले के उद्योग उपायुक्त पंकज निर्वाण ने बताया कि अब तक 160 स्टॉल की बुकिंग हो चुकी है। इनमें निर्यातकों के 80, ओडीओपी के 50 और एमएसएमई उद्योगों के 30 स्टॉल शामिल हैं। प्रदर्शनी में प्रदेश के अलग-अलग सेक्टर के उद्यमी और निर्यातक शामिल होंगे। इससे उन्हें आपसी संपर्क बढ़ाने और कारोबार के नए अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। उद्यमी एक-दूसरे की तकनीक और उत्पादों के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। साथ ही, उत्पादों के प्रदर्शन के माध्यम से विदेशी खरीदारों से सीधे संपर्क कर कारोबार बढ़ाने का अवसर मिलेगा।