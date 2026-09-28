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Noida News: रविवार को हाउसफुल रहा ट्रेड शो, पहुंचे 2 लाख से अधिक लोग

Mon, 28 Sep 2026 02:50 AM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:50 AM IST
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Trade show saw a full house on Sunday; over 200,000 people attended.Trade show saw a full house on Sunday; over 200,000 people attended.
छुट्टी के दिन हाउसफुल रहा ट्रेड शो, 2 लाख से अधिक लोग पहुंचे।
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रविवार दोपहर बाद उमड़ा जनसैलाब, सबसे अधिक ओडीओसी पवेलियन में रही भीड़, चखा यूपी का स्वाद

माई सिटी रिपोर्टर



ग्रेटर नोएडा। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का तीसरा दिन हाउसफुल रहा। छुट्टी के दिन 2 लाख से अधिक लोग ट्रेड शो पहुंचे। इनमें कारोबारियों से ज्यादा संख्या आम लोगों की रही। दोपहर 3 बजे से सभी गेटों पर कतार लग गई जो शाम तक कायम रही। सबसे अधिक भीड़ एक जनपद एक व्यंजन (ओडीओसी) पवेलियन पर रही। वहां लोगों ने यूपी के हर जिले का स्वाद चखा। हॉल नंबर 9, 10, 14, 15, और 16 लोगों से भरे रहें।



ट्रेड शो में सुबह 11 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक बिजनेस ऑवर्स का समय है। जबकि 3 से रात 8 बजे तक आम जनता को निशुल्क प्रवेश का समय है। सरकार ने इस बार चौथे संस्करण को भव्य बनाया है और बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार किया है। ताकि बड़ी संख्या में लोग मेला देखने आ सके। इसका असर भी दिख रहा है। पहले दिन ट्रेड शो में 1,01,705 लोग पहुंचे। जबकि दूसरे दिन यह संख्या 1.39 लाख तक पहुंच गई। रविवार को बिजनेस ऑवर्स में ही भीड़ मेले में दिखी। जबकि दोपहर 3 बजे से आम दर्शक भी पहुंचने शुरू हो गए। इस कारण गेट नंबर तीन व 4 पर लोगों की लाइन लग गई।
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ट्रेड शो में खरीदारी के साथ स्वाद का बाजार भी खूब गुलजार है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों की मिठाइयों और स्थानीय व्यंजनों के स्टॉलों पर भीड़ जुट रही है। कोई अपने जिले से दूर दूसरे जिले का स्वाद चख रहा है तो कोई पसंद आने पर मिठाई पैक कराकर घर ले जा रहा है। नोएडा के सेक्टर-76 से आए अभिषेक ने बताया कि प्रदेश का खानपान की इतनी जानकारी नहीं थी। पहली बार एक मंच पर इतने व्यंजन देखे हैं। वहीं आगरा से आईं सुनीता ने बताया कि पहली बार ट्रेड शो में देखने का मौका मिल रहा है। ऐसे नजारा हर जिले में दिखाई देना चाहिए।
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1150 एमओयू हुए, 2000 करोड़ का हुआ कारोबार



ट्रेड शो में विदेशी खरीदारों के साथ निर्यातकों और उत्पादकों की लगातार बिजनेस-टू-बिजनेस (बी-2-बी) बैठकें हो रही है। तीन दिन में अब तक 6700 से अधिक बैठकें हो चुकी है। इन बैठकों के माध्यम से अब तक खरीदार व निर्यातक और उत्पादकों के बीच 1150 एमओयू साइन हो चुके हैं। जो 2000 करोड़ रुपये से अधिक के हैं। लगातार बढ़ते व्यावसायिक पूछताछ से मेले में पहुंचे व्यापारी उत्साहित हैं।



पहला दिन



श्रेणी संख्या



घरेलू खरीदार 26,372



सामान्य दर्शक 75,333



कुल 1,01,705



दूसरा दिन



श्रेणी संख्या



घरेलू खरीदार 39,258



सामान्य दर्शक 1,00,000



कुल 1,39,258



साइबर हेल्प डेस्क पर ले रहे जानकारी



ग्रेटर नोएडा। ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश पुलिस के स्टॉल पर रविवार को देश-विदेश के 15 हजार से अधिक आगंतुक पहुंचे। इन आगंतुकों ने योगी सरकार के तहत स्मार्ट पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के सुधारों को समझा। यह स्टॉल पिछले तीन दिनों में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। साइबर हेल्प डेस्क पर सबसे अधिक भीड़ देखी गई, जहां ऑनलाइन ठगी और डिजिटल गिरफ्तारी से बचने के उपाय बताए गए। पुलिस ने बताया कि यू-फीड मशीन से अपराधियों के मोबाइल से तुरंत आंकड़े निकाले जा सकते हैं। डीजी डायल-112 विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 से ब्रीद एनालाइजर मशीन में कैमरे भी लगाए गए हैं। शरीर पर पहनने वाले कैमरे और मोबाइल आंकड़ा टर्मिनल भी आगंतुकों को आकर्षित कर रहे थे। ब्यूरो




पितृ पक्ष में खरीदारी नहीं करने का मिथक टूटा



ग्रेटर नोएडा। पितृ पक्ष में नई वस्तुओं की खरीदारी से परहेज की पुरानी धारणा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में टूटती नजर आ रही है। ट्रेड शो में दर्शक न सिर्फ प्रदेश के अलग-अलग जिलों के उत्पादों को देखने पहुंच रहे हैं बल्कि जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। कपड़े, हस्तशिल्प, सजावटी सामान, मिठाइयां और अलग-अलग जिलों के व्यंजनों की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। कोई बनारसी और हस्तशिल्प की साड़ियां पसंद करता दिखा तो कोई घर की सजावट के लिए हस्तनिर्मित उत्पाद खरीद रहा था। अमेठी से कपड़ों का स्टॉल लगाने पहुंचीं शिखा ने बताया कि पितृ पक्ष होने के बावजूद खरीदारी पर इसका खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी संख्या में लोग साड़ी से लेकर अन्य कपड़े खरीद रहे हैं। उन्नाव की रश्मि व लखनऊ की रेखा ने बताया कि पिछली बार से अधिक सामान अब तक बिक चुका है। कारोबारियों का कहना है कि ट्रेड शो में मिल रही प्रतिक्रिया ने इस धारणा को कमजोर किया है कि पितृ पक्ष में लोग खरीदारी पूरी तरह रोक देते हैं। ब्यूरो
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