Noida News: टॉपगन्स ने चार विकेट से जीता मुकाबला

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में मंगलवार सुबह रणभूमि वीकेंड लीग सीजन-26 का लीग मैच खेला गया। डीएनएफ क्रिकेट इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आठ विकेट पर 193 रन बनाए। जवाब में टॉपगन्स ने छह विकेट खोकर 199 रन बनाते हुए चार विकेट से जीत दर्ज की। टॉपगन्स के तन्मय ने 85 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। डीएनएफ क्रिकेट इलेवन के हर्ष चौहान ने चार विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का पुरस्कार हासिल किया।