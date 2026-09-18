Noida News: टॉपगंस 48 रनों से जीती
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:39 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 06:39 PM IST
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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-115 स्थित रणभूमि क्रिकेट मैदान में शुक्रवार सुबह आरबी वीकडे मॉर्निंग सीजन-24 का लीग मैच खेला गया। मुकाबला टॉपगंस ने 48 रनों से जीता। पहले खेलते हुए टॉपगंस की टीम 179 रन पर ऑल आउट हो गई। लक्ष्य का हासिल करने उतरी एएम चैंपियंस 131 रन पर ऑल आउट हो गई। एएम चैंपियंस के अतुल 39 रन बनाकर बेस्ट बैटर बने। वहीं कुशल चोपड़ा 4 विकेट लेकर बेस्ट बॉलर रहे।
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