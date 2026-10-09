Noida News: अल्फा-1 मार्केट के शौचालय गंदगी से पटे पड़े

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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर अल्फा एक की सी ब्लॉक मार्केट में सार्वजनिक शौचालयों की बदहाल स्थिति से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि महिला और पुरुष दोनों शौचालयों में इतनी गंदगी और बदबू रहती है कि उनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, शौचालयों की छत पर रखी पानी की टंकियों की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। सार्वजनिक स्थान पर शौचालयों की नियमित सफाई और रखरखाव जरूरी है, लेकिन मौजूदा स्थिति में स्वच्छता संबंधी समस्याएं बनी हुई हैं। संबंधित विभाग से शौचालयों की सफाई कराने, बदबू की समस्या दूर करने और पानी की टंकियों की स्थिति की जांच कराकर आवश्यक मरम्मत कराने की मांग की है। ब्यूरो