Noida News: पायलट मच्छार के सम्मान में निकली तिरंगा यात्रा

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ग्रेटर नोएडा। करीब 180 लोगों की जान बचाने वाले पायलट स्मित मच्छार के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और मानवता को नमन करने के लिए शनिवार को ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित सरस्वती अथॉरिटी पार्क में स्वाभिमान सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का आयोजन योगा ग्रुप और इको फ्रेंड्स ग्रुप, ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ओर से किया गया। वक्ताओं ने कहा कि विषम परिस्थितियों में स्मित मच्छार ने जिस साहस, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय दिया, वह देश के लिए गर्व की बात है। इस मौके पर महेश यादव, जेएन प्रसाद, दिलीप झा, चंद्रधर सिंह और राजेंद्र मित्तल ने अपने विचार रखे।