ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा: ब्रेजा की टक्कर से ट्रक के नीचे आए तीन छात्र, एक की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा

सड़क पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक छात्र के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मृतक और घायल छात्रों की पहचान तथा हा दसे से संबंधित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।