ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा: ब्रेजा की टक्कर से ट्रक के नीचे आए तीन छात्र, एक की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा
मंगलवार को चक्रसैनपुर-कोट पुल पर ब्रेजा कार ने स्कूटी सवार छात्रों को टक्कर मारी। तीन छात्र ट्रक के नीचे आ गए। एक की मौत हो गई और दो गंभीर घायल हैं।
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दादरी थाना क्षेत्र के चक्रसैनपुर-कोट पुल पर मंगलवार को भीषण सड़क हादसे में स्कूटी सवार तीन छात्र ट्रक के नीचे आ गए। हादसे में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ब्रेजा कार की टक्कर के बाद हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों छात्र स्कूटी पर सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान ब्रेजा कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद छात्र सड़क पर गिर गए और ट्रक के नीचे आ गए। हादसे में एक छात्र की मौके पर ही मौत होने की सूचना है। वहीं दो छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद चक्रसैनपुर-कोट पुल पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
सड़क पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था संभाली और जाम खुलवाने का प्रयास शुरू किया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मृतक छात्र के परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। मृतक और घायल छात्रों की पहचान तथा हा दसे से संबंधित अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के अनुसार, जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।