Noida News: कार का शीशा तोड़ दो लैपटॉप उड़ाए

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ग्रेटर नोएडा। बिसरख क्षेत्र में चोर कार का पिछला शीशा तोड़कर दो लैपटॉप चुरा ले गए। मुजफ्फरनगर निवासी रचित त्यागी ने का कहना है कि वह नोएडा के रायपुर खादर सेक्टर 126 में रहते हैं और एचसीएल-टेक कंपनी में काम करते हैं। 29 सितंबर की रात वह अपने दोस्त शिवम चिकारा की कार से अरजा स्क्वायर पहुंचे। कार सामने खड़ी कर वह डोमिनोज में खाना खाने चले गए। करीब 20 मिनट बाद लौटे तो देखा कि कार का पिछला शीशा टूटा था और उसमें रखे बैग से दोनों लैपटॉप गायब थे। वहीं, प्रभारी निरीक्षक रंजीत कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

माई सिटी रिपोर्टर