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ग्रेटर नोएडा: आर्मी इंस्टीट्यूट के स्टाफ क्वार्टर में आधा दर्जन फ्लैटों में चोरी, चार पुलिस टीमों का गठन

Tue, 10 Nov 2026 07:56 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Tue, 10 Nov 2026 07:56 PM IST
सार

दिवाली की रात चोरों ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (एआईएमटी) के स्टाफ क्वार्टर में आधा दर्जन फ्लैटों के ताले तोड़कर चोरी की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

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Theft in half a dozen flats at Army Institute staff quarters
मौके पर बिखरा पड़ा सामान और टूटा ताला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिवाली की रात चोरों ने ग्रेटर नोएडा स्थित आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी (एआईएमटी) के स्टाफ क्वार्टर को निशाना बनाया। चोरों ने एक साथ करीब आधा दर्जन फ्लैटों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दिवाली की छुट्टियों के चलते इन फ्लैटों में रहने वाले सभी परिवार अपने-अपने गृह जनपद गए हुए थे। ऐसे में क्वार्टर खाली होने का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। मामले में थाना बीटा-2 पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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पुलिस के मुताबिक, स्टाफ क्वार्टर में चोरी की सूचना मिलने के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। वारदात के शीघ्र खुलासे के लिए चार पुलिस टीमों का गठन किया गया है। पुलिस की टीमें अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि संदिग्धों की पहचान की जा सके। इसके साथ ही घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।

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