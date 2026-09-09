Noida News: नगर पंचायत के कूड़ा निस्तारण केंद्र में चोरी, लाखों का सामान ले गए चोर

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दनकौर। बिलासपुर नगर पंचायत के कूड़ा निस्तारण केंद्र से लाखों रुपये का सामान चोरी हो गया। घटना के करीब एक महीने बाद नगर पंचायत के कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। पंचायत के कर्मचारी श्रवण कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 8 अगस्त की रात चोर कूड़ा निस्तारण केंद्र से चार विद्युत मोटर, बिजली का ट्रांसफॉर्मर समेत अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। घटना के बाद कर्मचारी ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। ब्यूरो