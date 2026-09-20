Noida News: दाऊजी मेले में छाया कबड्डी का रोमांच

संवाद न्यूज एजेंसीयमुना सिटी। जेवर के श्रीदाऊजी मेले में चल रही पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता में टीमों की संख्या बढ़कर 44 हो गई है। शुरुआत में प्रतियोगिता में 12 टीमें शामिल हुईं थी। मुकाबलों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक भी पहुंच रहे हैं।प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी पूरे जोश और उत्साह के साथ मैदान में उतर रहे हैं। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मुकाबला 21 सितंबर को होगा। इसके बाद फाइनल मुकाबले को लेकर भी खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्सुकता बनी हुई है। आयोजकों की ओर से प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीमों के लिए आकर्षक पुरस्कार भी रखे गए हैं। विजेता टीम को 1,01,000 रुपये की नकद राशि और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं उपविजेता टीम को 71,000 रुपये की नकद राशि और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।