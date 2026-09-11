फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The route to Ranhera via the cargo road is in a dilapidated state, with potholes at various points.

Noida News: कार्गो मार्ग से रन्हेरा जाने वाला रास्ता बदहाल, जगह-जगह गड्ढे

Fri, 11 Sep 2026 06:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 06:50 PM IST
विज्ञापन
The route to Ranhera via the cargo road is in a dilapidated state, with potholes at various points.
कार्गो मार्ग से रन्हेरा जाने वाला रास्ते पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हो गए हैं। संवाद
फोटो-
विज्ञापन

यमुना सिटी (संवाद)। कार्गो मार्ग से रन्हेरा जाने वाला रास्ता बदहाल होने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं। सड़क की स्थिति ऐसी है कि चार पहिया वाहन तो दूर, दुपहिया वाहन चालकों को भी संभलकर निकलना पड़ता है। सड़क पर गिट्टियां और उखड़ी मिट्टी पड़ी होने के साथ कई स्थानों पर बड़े गड्ढे बन गए हैं। इससे वाहन चालकों के सामने दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बदहाल रास्ते से रोजाना आवागमन करने में दिक्कत होती है। लोगों ने प्राधिकरण से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed