Noida News: बीआईसी में फिर गूंजेगी रफ्तार

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माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में रफ्तार और रोमांच का अगला दौर 28 और 29 नवंबर को दिखेगा। 31 अक्तूबर और एक नवंबर को हुए टूर्नामेंट के बाद इसके आगामी राउंड दूसरे प्रदेशों में आयोजित हो रहे हैं। अब शहरवासियों को फिर ट्रैक पर रेसिंग गाड़ियां दौड़ती नजर आएंगी।बीआईसी में रेसिंग का रोमांच ज्यादा इंतजार नहीं कराएगा। आईआरएल का पांचवां राउंड 28 और 29 नवंबर को आयोजित होगा। मुकाबला 5.125 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर होगा। इसके बाद नवी मुंबई के 3.69 किलोमीटर लंबे स्ट्रीट सर्किट पर टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले होगा।करीब तीन वर्ष बाद बीआईसी में अंतरराष्ट्रीय स्तर की रेसिंग गतिविधियां फिर शुरू हुई हैं। वर्ष 2023 में मोटो जीपी के आयोजन के बाद यहां रेसिंग गतिविधियां थम गई थीं। अब लगातार आयोजनों से सर्किट एक बार फिर मोटरस्पोर्ट्स के केंद्र में लौट रहा है।