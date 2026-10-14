Noida News: राम-शबरी प्रसंग ने दर्शकों को किया भाव-विभोर

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यमुना सिटी (संवाद)। जेवर के तिरथली में चल रही रामलीला में मंगलवार को शूर्पणखा-रावण संवाद, जटायु उद्धार और राम-शबरी प्रसंग का मंचन किया गया। भगवान राम के प्रति शबरी की भक्ति और श्रद्धा देखकर दर्शक भाव-विभोर हो गए। कलाकारों ने शूर्पणखा-रावण संवाद और जटायु उद्धार के दृश्यों का भी प्रभावशाली मंचन किया। राम-शबरी प्रसंग में शबरी की प्रतीक्षा, श्रद्धा और भगवान राम के प्रति समर्पण को भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया।