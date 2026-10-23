Noida News: सीवर लाइन की गुणवत्ता की होगी जांच

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- सीवर लाइन की गुणवत्ता और पार्कों की बदहाली का मुद्दा उठा, अधिकारियों को दिए निर्देश

नोएडा (संवाद)। सेक्टर-49 में जलभराव की समस्या दूर करने के लिए विशेषज्ञ तकनीकी संस्थान से निरीक्षण कराया जाएगा। शुक्रवार को नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक (सिविल) एसपी सिंह ने आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्थायी समाधान के निर्देश दिए। आरडब्ल्यूए ने नई सीवर लाइन की गुणवत्ता और जमीन की उचित कॉम्पेक्शन नहीं होने से सड़क धंसने की आशंका जताई। इस पर जांच कर लापरवाही मिलने पर अधिकारियों और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए। नालियों की सफाई में बाधा बन रहे पक्के रैंप हटाने और पार्कों की स्थिति सुधारने का मुद्दा भी उठा। महाप्रबंधक ने शिकायत पत्र संबंधित विभागों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।

सेक्टर-49 में जलभराव के स्थायी समाधान के लिए होगा तकनीकी निरीक्षण