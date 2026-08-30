Noida News: मां भूड़ावाली देवी मंदिर का नवीनीकरण शुरू
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:40 PM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 06:40 PM IST
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यमुना सिटी। जेवर के सिरसा माचीपुर के प्रसिद्ध मां भूड़ावाली देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। रविवार से काम शुरू हुआ। उससे पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा-अर्चना की गई। भक्तों को यहां बेहतर व्यवस्था मिल सके, इसके लिए लगभग 1.5 करोड़ रुपये से मंदिर परिसर का नवीनीकरण कराया जा रहा है। इस दौरान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। ब्यूरो
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