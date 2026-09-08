Noida News: पुस्तकालय का समय बढ़ने से बढ़ी पाठकों और सदस्यों की संख्या

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नोएडा। जिला पुस्तकालय में पढ़ाई का समय बढ़ाए जाने का सकारात्मक असर दिखने लगा है। समय में बदलाव के बाद पुस्तकालय आने वाले पाठकों के साथ नए सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। पिछले एक महीने में 25 से अधिक नए सदस्य पुस्तकालय से जुड़े हैं।पाठकों की मांग को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय के संचालन समय में बदलाव किया गया। पहले पुस्तकालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता था। जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में पाठकों ने समय बढ़ाने की मांग रखी थी, जिसके बाद अब पुस्तकालय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक संचालित हो रहा है।समय बढ़ने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को पढ़ाई के लिए अतिरिक्त समय मिल रहा है। पुस्तकालय प्रभारी रघुराज भाटी ने बताया कि नई व्यवस्था के बाद सुबह और शाम दोनों समय पाठकों की संख्या बढ़ी है। खासकर कार्यालय या अन्य काम से लौटने के बाद लोग पुस्तकालय में अध्ययन कर पा रहे हैं।