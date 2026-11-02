फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   The issue of 'One Nation, One Election' resonated in the Youth Parliament.

Noida News: युवा संसद में गूंजा एक राष्ट्र, एक चुनाव का मुद्दा

Mon, 02 Nov 2026 09:27 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 09:27 PM IST
विज्ञापन
The issue of 'One Nation, One Election' resonated in the Youth Parliament.
फोटो
विज्ञापन


ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय (जीबीयू) में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026-27 का आयोजन किया गया। इसमें जिले के करीब 40 शैक्षणिक संस्थानों के 150 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने एक राष्ट्र, एक चुनाव विषय पर अपने विचार और तर्क प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम का आयोजन एनएसएस, जीबीयू और माई भारत, गौतम बुद्ध नगर के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। मुख्य विकास अधिकारी बाल चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि युवा संसद युवाओं में संवैधानिक मूल्यों, नैतिक जिम्मेदारियों और लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने का माध्यम है। युवा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भागीदार हैं।
विज्ञापन


कुलपति प्रो. राणा प्रताप सिंह ने युवाओं को भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और व्यावहारिक ज्ञान का महत्व बताया। वहीं, माई भारत के उप निदेशक शिवेंद्र सिंह ने युवा संसद को सुशासन और नीति निर्माण से जुड़ने का प्रभावी मंच बताया। प्रतिभागियों का मूल्यांकन विषय की समझ, तर्क क्षमता, अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास के आधार पर किया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed