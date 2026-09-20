Noida News: गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:57 PM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 06:57 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। जीटा-1 में रविवार को भगवान गणेश की प्रतिमा का भक्तिभाव से विसर्जन किया गया। इससे पूर्व, श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर भगवान गणेश को भोग लगाया और आरती की। आयोजक भुजंग वाडेकर ने बताया कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर कॉलोनी में श्रद्धा और उत्साह के साथ गणपति की स्थापना की गई थी। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं ने नियमित रूप से पूजा-अर्चना और आरती में हिस्सा लिया।
विज्ञापन